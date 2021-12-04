Участник спецоперации по захвату вагнеровцев рассказал, что после совещаний в Офисе президента ему передавали “посылы об увольнении”

“Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещаний в ОПУ нам передавались такие посылы. Вы будете притянуты к ответственности, вы должны молчать. Из-за того, что благодаря прессе в обществе началось обсуждение этой операции”, – сказал Червинский.

По его словам, руководство заставляло разведчиков молчать и утверждать, что спецоперации по захвату наемников не было.

“В 20-х числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений и они это говорили прямым текстом. Меня, человека которого провел не менее 10 операций и эту знает лучше из тех, кто может знать, пытались убедить, что это была российская операция. Мне было смешно. Не было желания с ними об этом говорить. Поэтому начались угрозы. Сказали, что анулируют наши паспорта. Я не поверил, так как я 20 лет прослужил в Службе безопасности. Я понимаю, что для анулирования паспортов должны быть законные основания. Но когда произошла ситуация с [уволенным из ГУР] Юрием [Семенюком], я понял, что это возможно в нашей стране”, – рассказал Червинский.

Он также рассказал, что после публикации журналисткой Яниной Соколовой внутренних документов украинской разведки, на сотрудников ГУР МО оказывали давление. От них требовали рассказать, что якобы Червинский и Семенюк слили эти документы.

“Это секретная информация, чтобы нас привлечь к уголовной ответственности. Угрожали их здоровью, жизни, угрожали увольнением. Начался сюрреализм на наших глаза. Поэтому мы тут, чтобы возможно таким образом это прекратить”, – заявил разведчик.

Органы власти Украины признали недействительными загранпаспорта пятерых бывших работников Главного управления разведки Минобороны, которые готовили спецоперацию под кодовым названием “Авеню” по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Об этом говорится в расследовании журналистов “Схем” (проект “UA:Перший” и “Радіо Свобода”), опубликованном 25 ноября.

В мае 2021 года на тот момент уже уволенный из ГУР Семенюк узнал о признании недействительным его документа прямо на границе, когда ему запретили выезд, а паспорт изъяли и уничтожили.

Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Начальник ГУР в 2016-2020 годы Василий Бурба рассказал Bellingcat, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию вагнеровцев, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

“Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.

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