 

Суд разрешил журналистке Марии Ресса выехать с Филиппин

04.12.2021, 1:02, Разное
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…для получения Нобелевской премии мира.

Суд на Филиппинах разрешил журналистке и соучредителю независимого издания Rappler Марии Ресса приехать в Осло для получения Нобелевской премии мира. Об этом сообщает CNN.

«В сложившихся обстоятельствах Ресса не может использовать любое доступное технологическое приложение, и необходимость ее присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии мира обоснована», — говорится в решении суда.

Прокуратура пыталась заблокировать поездку Марии Ресса в Норвегию: представители ведомства утверждали, что журналистка может скрыться за границей.

58-летняя Мария Ресса — первый лауреат Нобелевской премии филиппинского происхождения. В детстве она вместе с родителями переехала в США из-за введения в родной стране военного положения диктатором Фердинандом Маркосом. В Штатах Ресса получила образование в Принстонском университете, но оставаться в стране не захотела и вернулась на родину.

Почти 20 лет она проработала корреспондентом CNN в Юго-Восточной Азии, а затем возглавила службу новостей в местной компании ABS-CBN. В 2012 году журналистка вместе с коллегами основала собственный новостной сайт Rappler. Журналисты издания расследуют преступления властей против граждан.

Спустя два года после создания Rappler против журналистки возбудили уголовное дело о клевете из-за статьи 2012 года о влиятельном филиппинском бизнесмене Вилфредо Кенге. Ресса вменили нарушение «Закона о предотвращении киберпреступлений», который был принят уже после выхода материала. В итоге женщину приговорили к шести годам лишения свободы, но отпустили под залог.

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В этом году Мария Ресса получила Нобелевскую премию мира. «Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя бесстрашным защитником свободы слова. Rappler освещало скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах», — пояснила глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен на церемонии в Осло 8 октября. Также премию присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Источник: Новая газета



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