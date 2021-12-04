 

Псаки отказала РФ в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО

04.12.2021, 0:48, Новости дня
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Вопрос о том, принимать ли какую-либо страну в НАТО, решает сам альянс, а не Россия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки спросили, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности Москвы. Псаки подчеркнула, что «члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия». По ее словам, «важно помнить, откуда исходят провокационные действия – это не США, не Украина», передает РИА «Новости».

Также Псаки прокомментировала сообщения о том, что вашингтонская администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева. Она заявила, что прежде США «предоставили Украине серьезную помощь в обороне», Вашингтон «продолжает рассматривать такие возможности», передает ТАСС.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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