 

Мнение: Талибан. Женщины. Гуманизм. Путин

04.12.2021, 0:42, Разное
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Религиозный лидер запрещенного в России террористического «Талибана» Хайбатулла Ахундзада, избранный главой Афганистана, подписал указ о запрете принуждать женщин к вступление в брак.

Документ обнародован в твиттере пресс-секретаря талибов Забихулла Муджахида.

В указе содержится шесть новых правил, регулирующих браки и частную собственность женщин. «Никто не может заставить женщину выйти замуж. <…> Женщина — это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды».

Отныне в Афганистане запрещено насильно выдавать женщину замуж после смерти ее мужа. Вдова имеет право определять свое будущее сама, но при этом надо «учитывать принцип равенства и предотвращения подстрекательства к мятежу».

После смерти мужа женщина может владеть «фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и родственников», а также имеет право вступить в наследство. Многоженцы обязаны предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата.

Указ также обязал министерства и представителей местных властей информировать население о женских правах, а суд — защищать их. Министерство информации и культуры должно будет публиковать соответствующие статьи, чтобы «предотвратить продолжающееся угнетение».

А министерство по делам хаджа и религий Афганистана начнет проводить проповеди, в которых расскажет, что «угнетение женщин и отказ им в их правах вызовут недовольство Аллаха, его гнев и мучения».

Вроде бы Афганистан сделал стремительный рывок к современным европейским ценностям, к равноправию мужчин и женщин. Но пока в Афганистане сохраняется запрет женщинам выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без покрывающей голову, волосы и все тело одежды, заниматься спортом, а также учиться или преподавать в Кабульском университете.

Вот мне и интересно, это пиарщики  убедили Хайбатулла Ахундзада, что необходимо  продемонстрировать всему миру, что Афганистан меняется, гуманизируется, что Путин прав, что пора бы и разблокировать счета Афганистана в западных банках? Или как?

На снимке: Афганка в национальном костюме. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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