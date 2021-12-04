Руководитель операции по захвату Цемаха рассказал, что его отстранили от работы на следующий день после разговора Зеленского и Путина

На вопрос Савика Шустера, какая связь между разговором президентов и отстранением, Червинский сказал: “Я могу только догадываться. По моим данным и данным офицеров, которые принимали участие в расследовании преступления по сбитию MH17, этот разговор состоял из двух частей. Первая часть касалась освобождения украинских моряков. А вторая – это был ультиматум Путина Зеленскому о том, чтобы передать назад Цемаха. Это главное подтверждение того, что Цемах – ценный человек для нас и очень болезненный для Путина, как человек, который может доказать его участие в войне, может доказать, что Россия – агрессор”.

Разговор лидеров двух стран состоялся 11 июля 2019 года, через две недели после захвата Цемаха в Снежном. 12 июля Червинского отстранили от работы. После этого он перешел в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Червинский заявил, что захват Цемаха был первой спецоперацией такого рода, когда с оккупированной территории вывезли ценного свидетеля.

“Подразделение работало так, что каждая часть отвечала за свое направление. Это направление руководствовалось отделом, который отвечал за Донецк. Его руководство на сегодняшний день уволено. Руководителя вынудили уволиться, довели его до такого состояния, заместитель перевелся, то есть работа не проводится. Это все остановлено, мы не понимаем почему. Я не понимаю почему”, – отметил полковник запаса.

Червинский рассказал детали спецоперации по захвату Цемаха. По словам разведчика, Цемах был для Нидерландов настолько ценным свидетелем, что страна разрабатывала операцию, в ходе которой планировалось “проникнуть на территорию Снежного, где жил Цемах, на двух боевых вертолетах, захватить его и вывезти”.

Контекст:

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс “Бук”, из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был “доступным для следствия”. 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. “Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен”, – сказал он.

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

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