 

“А что писать? 92 года. Сами все понимаете”. Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант

04.12.2021, 0:20, Новости дня
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“А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. “Ванята, приезжай”, – и я на двойке-автобусе с Невского и к ней”, – написал 43-летний Ургант.

Он подчеркнул, что так “крепко и глубоко”, как он спал у бабушки, больше нигде у него засыпать не получалось.

“Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее – детектив, у меня – Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я – обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…” – завершил свой пост Ургант.

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Контекст:

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года.

С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина.

Она стала известна благодаря роли медсестры Раи, которую сыграла в фильме режиссера Андрея Смирнова “Белорусский вокзал” (1970).

В 2014 году Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Актриса была трижды замужем. Российский ведущий Иван Ургант – старший внук актрисы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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