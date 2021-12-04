“Чтобы российские танки были в Киеве?” Разведчик рассказал о претензиях Демченко к Бурбе по поводу вагнеровцев

Его спросили, есть ли у него ощущение, что в Офисе президента Украины, глава которого Андрей Ермак передавал Бурбе поручение отложить спецоперацию, есть “крот”, который передает информацию врагу.

“Мне кажется, что в Офисе президента царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно, что они боятся поссориться с Россией, то есть это не один “крот”, мне кажется, – там просто такая группа людей. [Заместитель главы ОП Олег] Татаров, Ермак, Демченко”, – ответил Червинский.

По его словам, в последние дни на должности в ГУР Бурба пытался выяснить, кто является предателем.

“[Бурба] планировал провести расследование и предлагал им расследование, но Демченко отвел его в сторону и говорит: “Василий, а зачем ты это делал? Ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве?” То есть они держат в страхе, мне кажется, самого президента, который по роду своей предыдущей деятельности, наверное, не разбирается настолько в нюансах наших операций”, – рассказал Червинский.

Он подчеркнул, что спецоперация разрабатывалась таким образом, что у России не было бы к Украине “формальных, прямых” претензий.

“Самолет бы сел по аварийному варианту и доказать какое-то участие разведки или еще кого-то было бы невозможно”, – объяснил разведчик.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

“Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.

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