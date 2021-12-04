 

Участник спецоперации по захвату вагнеровцев заявил, что постарается довести дело до логического конца

04.12.2021, 0:20, Новости дня
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“Мы постараемся до конца довести это дело, […] и операция дошла до своего логического конца. Если не террористы, так значит, наши предатели должны быть выявлены”, – сказал Червинский.

В ходе программы он высказал мнение, что провал операции связан с тем, что в Офисе президента Украины “царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно, что они боятся поссориться с Россией”. Разведчик высказал мнение, что “это не один “крот”, и назвал фамилии главы ОП Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко.

Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Начальник ГУР в 2016-2020 годы Василий Бурба рассказал Bellingcat, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию вагнеровцев, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

“Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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