Эффективность вакцинации от COVID-19 связали с составом микробиоты кишечника



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В исследовании участвовали 138 жителей Гонконга от 18 до 67 лет, все они получили вакцины SinoVac или Pfizer. Добровольцы сдали образцы крови и стула до прививки и спустя месяц после получения второго компонента препарата. Затем ученые сопоставили уровень нейтрализующих антител с составом микробиоты кишечника каждого участника.

Специалисты обнаружили прямую связь с низким иммунным ответом после вакцинации и отсутствием в кишечнике бактерии Bifidobacterium adolescentis. Этот вид бифидобактерий относится к семейству пробиотических и «живет» в нашем кишечнике с рождения, но со временем ее численность быстро снижается под воздействием стресса, антибиотиков и неправильного питания. Ранее та же группа выяснила, что эта бактерия отсутствует в кишечнике 85% взрослых жителей Гонконга.

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От состава микробиоты нашего кишечника зависит гораздо больше, чем нам кажется.

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Между тем, бифидобактерии играют важную роль в стимулировании работы иммунной системы, создают защиту от патогенных микробов, синтезируют витамины и расщепляют сложные углеводы. Компенсировать дефицит или отсутствие Bifidobacterium adolescentis в организме очень сложно.

По мнению ученых, эти результаты дают ключ к созданию терапевтических методов восстановления микробиоты кишечника для повышения эффективности вакцин.

«Есть два возможных механизма, с помощью которых наша кишечная микробиота может усиливать реакцию антител на вакцины. Во-первых, некоторые компоненты кишечных бактерий, такие как флагеллин, служат естественным адъювантом для усиления производство антител. Во-вторых, микробиота кишечника производит метаболиты, например, жирные кислоты с короткой цепью (SCFA), способные усиливать метаболизм иммунных клеток», — сообщил соавтор исследования, доктор Хайн Тун.