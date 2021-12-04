 

Ксюндель в мехах – Личное мнение

04.12.2021, 0:06, Разное
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Напялив шубу неактуальной модели «гусеница» из неактуального натурального меха, кошёлка Бородина пустилась в сбивчивые рассуждения об актуальности.


 Фото: Соцсети

«Нарощенные волосы — это прошлый век», — заявила баба с бревна, руля «на реснички».

Пожалуй, процитирую:

На мой взгляд, это уже прошлый век. Правда. Не знаю. Это моё мнение…

Вот я знаю точно, что мужикам капсулы в голове не нравятся.  

Ржака, конечно.  

Тётка, олицетворяющая собой ценности голодного конца прошлого века — меха на ВДНХ, пакеты из ЦУМа, ролехи — шеймит баб за неактуальность.  

Это оксюморон.

Ксюндель, сравни себя с той же Хайли Бибер и узбагойся.  


Фото: Соцсети

 Ты — мещанка, самоварная баба с бревна.

Реснички, волосики, пакетики, «мужчинам нравится», «мужчинам не нравится», — вот твой мир. Ну, дети ещё, которым в твоей системе ценностей, обязательно нужен новый папа, не так ли?

Впрочем, в этом своём мещанстве ты очень органична, но только когда не берёшься рассуждать о трендах.  

Твоё место — трухлявое бревно неактуального телеканала. На нём и сиди.  

Актуальной ты не была никогда и, конечно же, уже не будешь: слишком простенькая, слишком душная, слишком закомплексованная, слишком сутулая.

Ты бы лучше осанкой занялась, что ли, чем реснички лепить и об актуальности, о которой не имеешь ни малейшего представления, кривым ртом рассуждать. Даже сквозь толстый мех несчастных, жестоко убитых животных твой горб виден торчит как гордая палатка походника.

Животных убили, но ты лучше не стала: твоя и без того короткая шея выглядит ещё короче на фоне толстого натурального, что значит жестокого, меха.

А у вас есть совет для Ксюнделя? Давайте смело! Она обязательно прочитает, разозлится и успокоит себя тем, что вы ей завидуете.

Источник: Лена Миро



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