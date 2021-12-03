 

Девушка показала, что будет, если не мыть волосы семь дней

03.12.2021, 23:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Девушка просматривала ролики в Тик Ток и нашла видео, в котором косметолог рассказывала об интересном эксперименте, относящихся к волосам. Этот ролик стал быстро популярным, и эксперимент попытались повторить многие представительницы слабого пола. Один из таких экспериментов закончился с неожиданным результатом.

Одна из зрительниц решила испробовать на себе новую рекомендацию Тик Тока. Чтобы проверить информацию из ролика, девушка не мыла голову в течение недели – именно такую рекомендацию дала косметолог из вирусного ролика.

Она предлагает женщинам хотя бы два раза в месяц выполнять детокс шевелюры посредство отказа от мытья волос на семь дней. Также следует отказаться от другой косметики, включая средства для укладки, сухие шампуни и прочее.

Это позволяет нормализовать все процессы в коже головы. После окончания детокса волосы следует очистить шампунем глубокой очистки.

Девушка, проводившая эксперимент, была поражена тем, какие стали ее волосы. Естественно, ходить с грязными волосами было неприятно, но она стойко держалась.

После этого она воспользовалась специальными шампунем, который должен был хорошо очистить шевелюру. Высушив волосы, девушка удивилась, ведь пряди стали очень легкими, воздушными, гладкими, имели естественный блеск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Сити-менеджером первого города Минобороны в Сибири станет Илья Варламов

06.06 / Мнение: Российский закон против антисемитизма

23.08 / Мнение: Зачем Меркель прилетала в Киев?

30.08 / Мнение: Износ

05.10 / Мнение: Майдан в Бишкеке

16.09 / Белла Хадид спровоцировала слухи о рождении ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

21.07 / Мнение: Хабаровск встречает Дегтярева

30.03 / Риски возникновения повторного сердечного приступа возрастают при продолжительной работе

28.08 / Наталья Андрейченко о сглазе: “Уехала домой и начала медленно умирать”

09.08 / Зоозащитника, написавшего книгу “Дикие, но безопасные”, загрызла стая бродячих собак в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика