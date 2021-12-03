Медведчук обвинил Зеленского в «политике мести» Ахметову

Президент Украины Владимир Зеленский мстит Ринату Ахметову за критику, которая звучит в адрес главы государства на принадлежащих бизнесмену телеканалах, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук указал, что «наступил новый виток падения рейтингов» Зеленского, нужно «это чем-то компенсировать». По мнению Медведчука, «сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота». Он назвал это «политикой мести» тем, кто «не согласен с политикой Зеленского».

«Каналы этого человека (я прямо говорю это – каналы Ахметова) начали реально реализовывать свободу слова на своих экранах, и это ужас в сознании Зеленского и его команды», – приводит слова Медведчука ТАСС со ссылкой на канал «Россия–24».

Медведчук провел параллель между нападками на него самого и Ахметова. Медведчук считает, что «Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал с него маску». По словам Медведчука, Зеленский «к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь».

Он назвал «сведением счетов» объявленную Зеленским «борьбу с олигархами». Медведчук выразил уверенность, что «никакого государственного переворота не готовилось», Зеленский «хорошо это знал, но сказал в качестве пиар-акции» и чтобы «отвлечь внимание людей от того социально-экономического глубочайшего кризиса, который имеет место» на Украине.

В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что РФ «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.