Блинкен отверг предположения о планировании НАТО агрессии против России

НАТО не планирует агрессии против России, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, предупредив Москву о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины».

По версии Блинкена, который выступил на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Он выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании», передает РИА «Новости».

Как утверждает глава Госдепа, администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении. По его словам, есть «сферы», в которых у РФ и США «совпадают интересы» и где они «могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость». Говоря о своих ожиданиях относительно контактов между Россией и США на высшем уровне, он выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден поговорят в очень скором будущем.

Блинкен также заявил, что «Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений». По версии США, «большая часть из этого не была выполнена», причем «большая часть того, что не было выполнено, относится к России». Однако он признал, что «есть и те вещи, которые должна сделать Украина».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)