 

Мнение: Будни оккупационного контингента США в Японии

03.12.2021, 23:50, Разное
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Будни оккупационного контингента США в Японии

Чрезвычайное происшествие с участием самолета-истребителя ВВС США F-16 произошло во вторник в Японии, о чем стало известно из заявления 35-го истребительного авиационного полка. Истребитель неконтролируемо сбросил подвесные топливные баки, которые упали в нежилой район у горы Иваки, что западнее авиационной базы Мисава. Впрочем, представители местной полиции утверждают, что баки упали еще дальше от города. Примерно в 18:00 истребитель приземлился на авиабазе после аварийной ситуации в полете. В ходе инцидента никто не пострадал, но и причины происшествия пока не разглашаются. Представитель военного командования сообщила о том, что обломки одного из баков обнаружили в прибрежном городе Фукаура, также западнее горы Иваки.

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Американские военные признались, что истребитель ВВС США F-16 перед вынужденной посадкой сбросил топливный бак на поселок Фукаура на северо-востоке Японии, передает агентство Kyodo.
"Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него было немного времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации", – заявил представитель командования американской авиабазы Мисава.

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Япония потребовала от США прекратить полеты истребителей F-16 в связи с инцидентом, когда для захода на аварийную посадку американский истребитель сбросил топливные баки вблизи жилых кварталов, сообщило агентство Киодо.
Министр обороны Японии Нобуо Киси на совещании руководства ведомства дал указание потребовать от американской стороны прекратить полеты истребителей F-16 до обеспечения безопасности полетов, а также потребовать представить местным властям в префектуре Аомори полную информацию.

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Боевой самолет ВВС США F-16 совершил полет в районе авиабазы Мисава на севере Японии вопреки требованиям японской стороны воздержаться от этого до выяснения причин инцидента со сбросом топливного бака в жилом районе. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.
"Крайне прискорбно, что полеты были возобновлены без какого-либо объяснения относительно принятых мер. Мы продолжим просить американскую сторону объяснить причину инцидента и обеспечить безопасность", – сказал он. По его словам, полет был осуществлен во второй половине дня в четверг.

Причина простая – потому что могут. Свои требования японцы могут свернуть в трубочку и отнести на Фудзияму.
Данная история еще раз наглядно показывает бессмысленность обсуждения военно-политических вопросов с Японией, которая не субъектна даже в вопросах контроля своего собственного воздушного пространства.

Источник: Colonel Cassad



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