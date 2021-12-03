Диетолог предупредила о риске развития рака при злоупотреблении витаминами

Диетолог Елена Соломатина предупредила о риске развития рака у людей, которые злоупотребляют приемом витаминов. Это зачастую случается, когда человек старается восполнить недостаток полезных веществ, используя биологические добавки.

Зачастую это происходит без консультации со специалистом, так как люди намереваются избежать авитаминоза. По словам Соломатиной, мнение ошибочное, так как в нынешних условиях это состояние встречается редко. Также многие хотят повысить свою работоспособность или снять раздражительность и усталость, другие намереваются защититься от вирусов, однако в большинстве случаев происходит передозировка витаминами, что оборачивается рядом проблем со здоровьем.

Дело в том, что при избытке витамина С могут возникать аллергические реакции, появляться камни в почках, признаки интоксикации. При превышении нормы потребления витаминов Е, D и A возникают нарушения в работе печени, что чревато слабостью, спутанностью сознания и усталостью. У некоторых людей может даже появиться рвота или запор.

Особенную осторожность следует соблюдать беременным, так как чрезмерное увлечение синтетическими витаминами негативно влияет на состояние и развитие плода. В некоторых случаях это может даже закончиться выкидышем.

Витамин А при умеренных дозах защищает от развития рака, однако его избыток может обернуться обратным эффектом. Передозировка витамином К дает о себе знать повышенной потливостью или повышением температуры.

Чтобы избежать проблем, необходимо консультироваться с врачом и сдавать необходимые анализы, чтобы знать о дефиците или избытке тех или иных витаминов. Также важно определить причину состояния, проанализировать рацион, а не заниматься самолечением без обследования.

Источник: vm.ru