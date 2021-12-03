 

“Снова “благодарочка”. В результате обстрела со стороны боевиков без света остались два населенных пункта в Луганской области

03.12.2021, 23:26, Новости дня
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“Снова “благодарочка” контролируемой части Луганской области от неподконтрольной… В результате обстрела вражеских сил сегодня без света оказались населенные пункты Кондрашовка и Малиново”, – говорится в сообщении.

По имеющимся данным из-за обстрела российских оккупантов без электроэнергии остаются около 2000 абонентов.

Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.

https://www.facebook.com/tovleo/posts/4599884780089624

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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