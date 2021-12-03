Цемах был ценным свидетелем в деле MH17, Нидерланды планировали захватить его в Снежном – разведчик

Об этом 3 декабря в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский, который руководил спецоперацией по задержанию Цемаха.

“Они обращались к высшему руководству Украины, к президенту с просьбой помочь это сделать. Потому что был выявлен свидетель и он жил на территории Украины. Это можно было сделать. Они даже разрабатывали операцию, чтобы проникнуть на территорию Снежного, где жил Цемах, на двух боевых вертолетах, захватить его и вывезти”, – сообщил разведчик.

По его словам, такая операция на 90% была бы провальной.

“Но они хотели это сделать, настолько выжным был Цемах. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял “Бук” на позицию, с которой он сделал выстрел, запустил ракету и сбил Boeing, на котором было до 300 гражданских лиц и детей”, – отметил Червинский.

Он также рассказал, что Цемах забирал ракету, когда боевики поняли, что сбили гражданский, а не военный самолет.

“Боевики очень испугались этого. Цемах сотрудничал с российским командованием, транслировал всю информацию о том, что происходит, и вывез российский экипаж, российских действующих офицеров с территории Снежного за границу, чтобы можно было спрятать участие российских войск в сбитии Boeing”, – добавил полковник запаса.

Червинский заявил, что Цемах был очень ценным свидетелем, он мог дать показания о том, что “именно российские регулярные войска проводят террористические акты на территории Украины”.

“Поэтому мы спланировали эту спецоперацию [по задержанию Цемаха]. Голландская сторона сначала даже не поверила этому успеху. Они очень аплодировали, на самом высшем уровне руководтства Австралии и Нидерландов звонили нашему президенту со словами благодарности и надежды на то, что Цемах выступит как ключевой свидетель в Гааге, потому что по делу MH17 нет ни одного живого свидетеля, который может подтвердить российское участие”, – резюмировал Червинский.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс “Бук”, из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был “доступным для следствия”. 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. “Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен”, – сказал он.

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

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