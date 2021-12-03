 

Ветеран войны на Донбассе Костенко об отношении властей к украинским разведчикам: Военных презирают

03.12.2021, 23:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом зашла после просьбы журналиста прокомментировать увольнения разведчиков после сорванных операций Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

“Знаете, здесь хочется процитировать одного человека, не буду говорить его фамилию […]: “Когда начинается война, то власть обращается к богу и к военным. Когда война заканчивается, то бога забывают, а военных презирают”. Вот это именно то, что я сейчас вижу по отношению к тем людям, которые защищали нашу страну”, – сказал Костенко.

По его словам, “это вопрос не сегодняшнего дня”.

“Эти ребята пришли в армию не сегодня, они служили больше 20 лет этой стране, защищали ее, и сейчас им нужно приходить, становиться перед этой страной, рассказывать, что они делали, при этом не имея никакой охраны. И сейчас они, когда выйдут, […] сами отвечают за свою безопасность”, – объяснил нардеп.

Контекст:

В ходе программы Шустера полковник запаса ВСУ Роман Червинский, руководивший задержанием фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777 Владимира Цемаха, рассказал детали этой операции. В ее ходе погиб один из украинских силовиков.

Журналисты программы “Схемы” (проект “UA:Перший” и “Радіо Свобода”) опубликовали 25 ноября расследование, согласно которому ряду разведчиков, которые участвовали в спецоперации по захвату вагнеровцев, аннулировали загранпаспорта якобы из-за оформления документов с нарушением законодательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Зеленский хотел назначить отцу пожизненную стипендию

22.04 / Волынец сообщил, что на шахте в Донецкой области погиб рабочий

16.10 / Подруга Саакашвили потребовала его госпитализировать

18.07 / На вероятность появления гипертонии влияет картофель

01.10 / ОБСЕ предложила «взять паузу» в переговорах по Донбассу

12.10 / Нагорный Карабах сообщил о гибели 31 мирного жителя

31.10 / Страны G20 договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

22.09 / Прокуратура назвала причину ДТП с автобусом в Хабаровском крае

19.01 / МВД разработает законопроект по цифровизации миграционной системы России

13.05 / В секторе Газа разрушено более 500 зданий из-за обстрелов со стороны Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика