«Торговец кофе и семья из села Перепельники»

«Медуза» рассказала о гражданах, подозревамых ФСБ в терроризме и шпионаже в пользу Украины.

Задержанный накануне по подозрению в подготовке теракта на территории РФ 23-летний Александр Цилык оказался торговцем кофе из Украины. С его матерью удалось связаться «Медузе»*.

Александр Цилык. Скриншот видео ЦОС ФСБ

Киевлянка Милана Цилык рассказала изданию, что ее сын занимался поставками чая и кофе, у него двое маленьких детей. «Зарабатывал. Очень увлекся в последние два года кофе: ездил на фестивали, много читал. Он различает эти зерна даже на вид, пробовал разные помолы, какой мягче, — и с ним считаются. Спрашивают у него, какие зерна лучше», — рассказала она изданию.

23-летнего Цилыка ФСБ задержала вчера. В спецслужбе заявили, что молодой человек — агент Главного управления разведки Минобороны Украины, который планировал устроить теракт. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ даже опубликовал видео с признательными показаниями Цилыка: он говорит, что после незаконного пересечения российско-украинской границы он сделал схрон и оставил там два самодельных взрывных устройства.

В причастность сына к украинским спецслужбам Милана Цилык не верит:

«Я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показаний] — и я вижу, что он читает [по бумажке]; вижу, что на него оказывали давление. Физическое. У меня одно предположение: издевались над ним, мучили, выбивали из него, чтобы он взял на себя какую-то гадость».

Также накануне силовики отчитались о задержании «агентов Службы безопасности Украины» Зиновия и Игоря Ковалей — отца и сына. По версии спецслужбы, они собирали в РФ информацию о стратегически важных предприятиях, фотографировали автомобильные и железнодорожные мосты и теплоэлектростанцию в обмен на 10 тысяч долларов.

«Медуза» выяснила, что Ковали — уроженцы тернопольского села Перепельники. По версии российских силовиков, агентами СБУ также была и супруга Зиновия Ирина Коваль, которая якобы работала под оперативной кличкой «Школа». Издание отмечает, что в сообщении ЦОС ФСБ есть несостыковки: например, украинским разведчикам удалось слишком быстро завербовать Игоря Коваля.

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В СБУ назвали информацию о причастности задержанных украинцев к разведке фейком, а его появление связали с желанием ФСБ дискредитировать украинскую спецслужбу. «Подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — прокомментировал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

* издание внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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