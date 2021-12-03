Пикси с рваной челкой и короткий боб: восемь женственных причесок для обладательниц овальной или удлиненной формы лица

Выбирая прическу, нужно учитывать не только то, что сейчас в моде, но и то, что хорошо будет подходить к форме лица. Например, для округлого лица хорошо подойдут прически с пробором посредине, а если форма овальная, то лучше всего укладывать волосы набок.

При выборе подходящей стрижки нужно учитывать то, что она должна уравновешивать пропорции, делать овал короче или же просто закрывать лоб. Вот несколько красивых и женственных причесок, которые идеально подойдут для овального и удлиненного лица. Среди этих стрижек каждая женщина найдет для себя идеальный вариант на короткие, длинные волосы или пряди средней длины.

Короткое каре

Короткое каре с челкой поможет сделать лицо визуально немного короче и более округлым. Это хороший вариант для девушек, у которых высокий лоб.

Пикси

Если хочется сделать короткую стрижку, то стоит остановить свой выбор на пикси. Хорошо будет смотреться такая прическа с рваной челкой, уложенной набок.

Пробор посередине

Можно уложить волосы так, чтобы пробор был посередине. Но при этом пряди около лица должны быть короче, чем сзади. Хорошим выбором может стать стрижка слоями или же слегка рваный удлиненный боб.

Длинная челка

Модной тенденцией сезона 2021/22 является густая удлиненная рваная челка. Она помогает скрыть высокий лоб и визуально делает форму лица более округлой.

Удлиненный боб

Если выбрали прическу удлиненный прямой боб, то лучше всего уложить волосы набок и сделать длинную челку. Это поможет сбалансировать пропорции лица.

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Длинные волосы

Выбирая прическу с длинными волосами, стоит сделать рваную челку. Кроме того, не следует оставлять пряди прямыми. Лучше всего завить их в красивые локоны.

Косая челка

Прически с удлиненной челкой, уложенной набок, выглядят женственно и романтично. Они хорошо подходят для удлиненной формы лица.

Короткий боб

Для удлиненной формы лица хорошо подойдет короткий боб. Дополнить такую прическу можно при помощи удлиненной челки. Также красиво будет смотреться асимметричный боб без челки.