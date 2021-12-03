Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина

В Сети опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, именитый голливудский кинодел обматерил российского журналиста.

После одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, так он показал свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное».

Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина.

Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.