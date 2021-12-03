Захарова предложила НАТО оценить эффективность действий в Югославии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила НАТО опубликовать «список натовских ценностей с примерами их реализации».

Захарова прокомментировала в Facebook заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «обозначил ключевые элементы разрабатываемой «стратегической концепции» альянса». В их числе Столтенберг указал «защиту коллективных ценностей НАТО».

Официальный представитель МИД РФ выступила с «вопросом/просьбой»: «Можно ли опубликовать список этих самых натовских ценностей с примерами их реализации?». «Ну, например: Ценность – защита демократии (уверена, что это приоритет). Пример реализации – убийство Каддафи в Ливии во имя процветания этой страны и ее народа. Оценка эффективности – отсутствие на протяжении многих лет институтов государственности в Ливии не давало возможности всецело оценить успех операции», – сообщила она.

Также Захарова припомнила НАТО события в Югославии и Ираке. «Ценность – мирное разрешение конфликтов и обеспечение безопасности. Пример реализации – бомбардировка Югославии. Оценка эффективности – так и не поняли, что сотворили, – говорится в сообщении. – Ценность – сохранение свободы слова и борьба с дезинформацией. Пример реализации – демонстрация Совету Безопасности ООН пробирки со стиральным порошком под видом доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения. Эффективность – русские оценивают как высокую».

Напомним, Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у РФ может быть своя сфера влияния. Кроме того, генсек НАТО сказал, что Украина не входит в НАТО, а значит, не имеет таких же гарантий безопасности, как члены альянса.