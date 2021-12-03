Дело Сачкова увязали в США с «хакерами ГРУ»

Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в РФ по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ».

Поскольку речь идет о расследовании, связанном с госизменой, материалы дела засекречены. Bloomberg утверждает, что оно может быть связано с одной из «правительственных хакерских операций». По версии Bloomberg, «одно из предполагаемых нарушений было в том, что он предоставил властям США информацию о группе хакеров российской военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности назвали Fancy Bear, и ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году», передает РИА «Новости».

Утверждается, что полученная от Сачкова информация помогла США идентифицировать «агентов ГРУ, причастных к хакерской атаке». При этом Bloomberg не знает, являются ли эти предполагаемые действия «частью официальных обвинений против Сачкова». Также в материале говорится, что Сачков, который проходил свидетелем по делу экс-главы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова, знал Михайлова и несколько лет работал с ним. Михайлов осужден за госизмену.

Bloomberg полагает, что они оба предоставили западным странам информацию, которая якобы помогла США установить «роль РФ в хакерской атаке на выборы». Доказательств не приводится. Утверждается, что эти сведения в итоге привели к санкциям США в отношении высших должностных лиц ГРУ и предъявлению обвинения 12 его предполагаемым сотрудникам. По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию об основателе другой компании по кибербезопасности Владиславе Клюшине, который в марте был задержан швейцарскими властями по запросу США. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе тех 12 сотрудников ГРУ.