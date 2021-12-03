Мнение: ОАЭ купят у Франции 80 истребителей “Рафаль”

ОАЭ закупят у Франции 80 истребителей "Рафаль", а также 12 военно-транспортных вертолетов "Каракал". Для "Рафалей" это крупнейший единовременный контракт в истории. Аналогичным образом для ОАЭ это крупнейшая единоразовая закупка боевых самолетов.

Сделка вполне в духе раскручивающейся по всему миру гонки вооружений и симметрично увеличивающихся расходов на вооруженные силы, которые безусловно понадобятся на этапе трансформации текущего мироустройства в рамках процессов изменения границ и сфер влияния.

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