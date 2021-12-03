 

В Киеве представили 25 рейтингов влиятельности: один всеукраинский и 24 региональных

03.12.2021, 22:32, Новости дня
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Организаторы сообщили, что составляли рейтинг на протяжении нескольких месяцев: экспертная группа тщательно изучала людей, которые оказывают влияние в различных регионах и в стране в целом. Специалисты разработали ряд критериев, по которым отбирали участников: финансы, связи, активность и широта сфер влияния. Таким образом эксперты сформировали 24 рейтинга – по одному в каждом регионе страны, а также всеукраинский рейтинг. Они опубликованы на официальном сайте Национальной рейтинговой платформы.

Как рассказала глава оргкомитета рейтинга и председатель правления Международного экспертного клуба Елена Овчинникова, лидирующие позиции в рейтингах занимают представители власти и крупные бизнесмены. Также в списки попали чиновники, депутаты, культурные деятели и духовные лидеры.

По словам кандидата политических наук, исполнительного директора Ассоциации органов местного самоуправления “Міжнародна асоціація малих громад” Алексея Буряченко, представленные рейтинги абсолютно точно отражают современные реалии.

“К некоторым позициям я отнесся несколько скептически, однако в целом это исследование отвечает современным реалиям, и это меня действительно порадовало. Мы не можем носить розовые очки и не замечать, что элита в Украине все еще продолжает формироваться. Действительно, монополисты, большой бизнес и олигархи слишком сильно влияют на жизнь нашего государства, и это абсолютно объективно отображается в данном исследовании”, – сказал он.

Влияние олигархов на все сферы жизни украинцев также отметил глава Комитета экономистов Украины, общественный деятель Андрей Новак. По его словам, в условиях, когда Украина находится в стадии трансформации политической и экономической системы, крупный капитал не может не влиять на общественную и государственную жизнь, а олигархи – это не просто крупные бизнесмены, это и крупные работодатели, налогоплательщики, собственники основных наиболее рейтинговых медиаресурсов, заметно влияющие на целые сектора экономики.

“В наших буйных политических и общественных событиях вам удалось составить объективный рейтинг. Я посмотрел подробно национальный список и не могу сказать, что эксперты в каких-то позициях ошиблись”, – подчеркнул Новак.

Он также отметил, что подобные рейтинги проводить полезно, так как они снимают срез общественной ситуации в Украине на данный момент, исходя из которого можно делать аналитические выводы и рекомендации для общества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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