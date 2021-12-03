 

Комаровский: Чуть ли не еженедельно в моем городе умирает невакцинированная роженица. Беременность – первоочередное показание к вакцинации

03.12.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Какой ужас! Чуть ли не в каждом учебнике написано, что уникальная особенность беременной женщины состоит в том, что ее система иммунной защиты работает совершенно по иным законам, чем у небеременной.

Дело в том, что когда в организме женщины находится плод, который для этой женщины генетически наполовину чужероден, то для того, чтобы беременность протекала нормально, и женщина выносила ребенка, включаются определенные механизмы иммунологической толерантности – не реагирования на то, что организм в обычном состоянии атакует и нейтрализует.

Именно в этом состоянии женщина неадекватно уязвима к инфекционным болезням. Тот же грипп – это очень большая специфическая опасность для беременной, коронавирус – аналогично. Причем опасность не для плода – как правило, плод практически не поражается. Но ослабленная, специфическая иммунная защита беременной женщины приводит к тому, что коронавирусная инфекция у нее будет проходить в более тяжелой форме, чем если бы она перенесла ее небеременной.

Поэтому беременность – это прямое, первоочередное показание к вакцинации. И в любой цивилизованной стране акушер-гинеколог или семейный врач, который начнет отговаривать беременную от вакцинации, по меньшей мере, лишится лицензии или пойдет под суд. Я так воспринимаю сложившуюся ситуацию, и мне очень трудно подобрать культурные слова и справиться с эмоциями. Потому что чуть ли не еженедельно в моем городе умирает невакцинированная роженица – их дотягивают до родов практически без легких уже, и они не могут одолеть болезнь… Нет слов просто…

Привиться от коронавируса беременной нужно любой доступной вакциной как можно быстрее. И беречься – минимизировать контакты и соблюдать все меры профилактики инфекционных болезней.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Ватикан: Папа Франциск успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо

30.08 / Во время теракта в Кабуле погибла 23-летняя американка, чье фото с афганским младенцем на руках стало знаменитым

26.04 / Видео: Иранцы нагрубили Лаврову и России

06.07 / Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США или Китай

19.08 / Садовый заявил, что будет участвовать в выборах мэра Львова

06.11 / Мясников указал на ошибки при лечении COVID-19

19.03 / Турция заявила о ракетном обстреле из Сирии

23.01 / Велотренажёр Байдена может стать проблемой безопасности в Белом доме

02.06 / Захарова предложила найти «русский след» в слежке США за Меркель

06.05 / Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика