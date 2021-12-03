Комаровский: Чуть ли не еженедельно в моем городе умирает невакцинированная роженица. Беременность – первоочередное показание к вакцинации

Какой ужас! Чуть ли не в каждом учебнике написано, что уникальная особенность беременной женщины состоит в том, что ее система иммунной защиты работает совершенно по иным законам, чем у небеременной.

Дело в том, что когда в организме женщины находится плод, который для этой женщины генетически наполовину чужероден, то для того, чтобы беременность протекала нормально, и женщина выносила ребенка, включаются определенные механизмы иммунологической толерантности – не реагирования на то, что организм в обычном состоянии атакует и нейтрализует.

Именно в этом состоянии женщина неадекватно уязвима к инфекционным болезням. Тот же грипп – это очень большая специфическая опасность для беременной, коронавирус – аналогично. Причем опасность не для плода – как правило, плод практически не поражается. Но ослабленная, специфическая иммунная защита беременной женщины приводит к тому, что коронавирусная инфекция у нее будет проходить в более тяжелой форме, чем если бы она перенесла ее небеременной.

Поэтому беременность – это прямое, первоочередное показание к вакцинации. И в любой цивилизованной стране акушер-гинеколог или семейный врач, который начнет отговаривать беременную от вакцинации, по меньшей мере, лишится лицензии или пойдет под суд. Я так воспринимаю сложившуюся ситуацию, и мне очень трудно подобрать культурные слова и справиться с эмоциями. Потому что чуть ли не еженедельно в моем городе умирает невакцинированная роженица – их дотягивают до родов практически без легких уже, и они не могут одолеть болезнь… Нет слов просто…

Привиться от коронавируса беременной нужно любой доступной вакциной как можно быстрее. И беречься – минимизировать контакты и соблюдать все меры профилактики инфекционных болезней.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

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