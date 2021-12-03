Украинский разведчик рассказал, как спецслужбы вывезли Цемаха с оккупированной части Донбасса

“Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей, которые сказали нам определенные диагнозы. Мы сформулировали легенду, подготовили документы, которые указывали, что Цемах – больной человек, он находится под наркозом, потому что у него есть болевые эффекты. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка 200 км, проехав через три блокпоста [боевиков]. И эта легенда сработала. Боевики не обращали внимания”, – отметил Червинский.

По его словам, Цемах сидел на заднем сидении автомобиля, рядом с ним находилось инвалидное кресло.

“Они считали, что это дедушка, которого везет его внук или племянник в район Донецка Трудовское, который граничит с Марьинкой. Там мы его планировали перевезти”, – сообщил разведчик.

Он добавил, что Цемах был в таком состоянии, что выполнял все команды. За 200 м до линии разграничения Цемаха пересадили в инвалидное кресло, подвезли к линии разграничения и перешли ее.

“С нашей стороны его встречали офицеры разведки”, – отметил Червинский.

Во время спецоперации получил ранение на мине и погиб одинн из участников операции.

Контекст:

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс “Бук”, из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был “доступным для следствия”. 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. “Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен”, – сказал он.

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

—