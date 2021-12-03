Почему в косметичке должна быть коричневая тушь: чем она лучше черной

Черная тушь уже давно стала классикой, и ее выпускают бренды в самых различных вариантах. Многие девушки используют только такое косметическое средство и при этом позабыли о том, что есть также и другие цвета. Однако если фиолетовая, синяя, красная и зеленая туши подходят далеко не всем, и их не стоит использовать каждый день, то коричневая тушь должна быть в косметичке каждой девушки. Вот ее преимущества и советы по использованию.

Особенности коричневой туши

Такое косметическое средство бывает разных оттенков: начиная от насыщенного цвета горького шоколада и до рыжевато-коричневого.

С его помощью можно сделать макияж более естественным. Коричневая тушь хорошо подчеркивает ресницы.

Кому идет?

Коричневая тушь, прежде всего, хорошо подходит блондинкам, а также девушкам со светло-русыми или рыжими волосами.

Шатенкам и темно-русым стоит выбирать косметическое средство кофейного оттенка, а рыжеволосым и блондинкам больше подойдет красноватый оттенок.

Коричневая тушь смотрится на ресницах более естественно, чем черная, поэтому хорошо подойдет женщинам для создания возрастного макияжа. Это косметическое средство помогает придать глубину взгляду. Однако стоит помнить о том, что коричневый цвет подходит не всем, и девушкам с со светлыми серыми глазами желательно наносить черную тушь.

Чтобы сделать свой образ потрясающим, можно нанести коричневую тушь только лишь на нижние ресницы, а черной покрыть верхние.