 

Элегантное платье, вязаный свитер или джинсы: несколько идей женственных нарядов для первого свидания

03.12.2021, 22:12, Разное
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Собираетесь на первое свидание, но не знаете, что надеть? В этой статье вы найдете готовые луки для романтической встречи. Все образы так и пропитаны женственностью. Платье с объемными рукавами, юбка в бельевом стиле и цветочный принт – вот формула идеального образа на свидание с мужчиной вашей мечты!

Цветочное платье и объемный пиджак

Платье – идеальный вариант для первого свидания. Выбирайте милую модель с цветочным принтом. Стильно выглядят платья в бельевом стиле. Однако платьице-комбинация может смотреться чересчур открыто. Чтобы уравновесить лук, наденьте объемный пиджак.

Твидовый жакет и джинсы

Предпочитаете кэжуальные наряды даже на романтическом свидании? Надевайте джинсы с высокой талией, белую футболку и кроссовки. Твидовый жакет пудрового оттенка сделает образ более праздничным.

Красное платье

Уверенные в себе девушки приходят на свидание в красном! Выберите для романтической встречи платье насыщенного алого цвета. Стильной деталью станут объемные рукава. В холодное время образ можно дополнить грубыми ботинками.

Свитер и юбка в бельевом стиле

Комбинируйте в одном наряде несколько оттенков розового. Стильно смотрится сочетание свитера крупной вязки и гладкой шелковой юбки в бельевом стиле. Длина юбки – ниже колена.

Платье с разрезом и футболка

Платье с разрезом подчеркивает красоту ног и придает образу динамику. Если вам нравятся расслабленные аутфиты, на свидание надевайте простую белую футболку (можно с неброским принтом), а сверху – черное платье с разрезом. В качестве обуви хороши как женственные лодочки, так и объемные кроссовки в сочетании с носками.

Джемпер и плиссированная юбка

Не бойтесь сочетать цветные вещи. На первом свидании вы имеете полное право выглядеть ярко. Комбинируйте изумрудную плиссированную юбку и нежно-лиловый джемпер. В этот аутфит идеально впишется нюдовая обувь.



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