 

В Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19

03.12.2021, 22:06, Новости дня
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Правительство Берлина запретило танцевать в ночных клубах из-за распространения COVID-19, хотя разрешило их посещать.

Государственным учреждениям предписывается принимать исключительно граждан с антителами или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Такие же ограничения вводятся и для работы общественного транспорта.

Под ограничения попадают даже семейные вечера, приглашения в гости знакомых или друзей. Встречи разрешены только в кругу членов семьи либо с двумя членами другой семьи. Детей до 14 лет это ограничение не касается.

Рождественские ярмарки пока закрывать не планируется, они будут работать для людей с сертификатом о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Нововведения вступят в силу 8 декабря и продолжат действовать до 2 января 2022 года.

1 декабря власти ФРГ заявили, что приняли решение ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.

Ранее сообщалось, что немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года.



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