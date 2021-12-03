Мнение: Многие украинцы не хотели бы жить в такой стране, как Украина
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Проблема всех этих фантазий в том, что сами украинцы не хотят или не могут жить на Украине, поэтому разбегаются в Россию, Польшу или другие страны Европы. Отсюда и продолжающееся сокращение населения.
Для желающих граждан России нет особых проблем уехать на Украину, но что-то статистические данные не демонстрируют роста количества желающих.
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Источник: Colonel Cassad
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