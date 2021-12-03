 

Мнение: Многие украинцы не хотели бы жить в такой стране, как Украина

03.12.2021, 22:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проблема всех этих фантазий в том, что сами украинцы не хотят или не могут жить на Украине, поэтому разбегаются в Россию, Польшу или другие страны Европы. Отсюда и продолжающееся сокращение населения.
Для желающих граждан России нет особых проблем уехать на Украину, но что-то статистические данные не демонстрируют роста количества желающих.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Четыре пакетика кофе 3 в 1 превратятся в десерт. Лайфхак для любителей оригинальных рецептов

28.12 / Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за новой мутации COVID-19

13.08 / “Новые люди” против цензуры в интернете

04.11 / Клетчатая куртка-рубашка в стиле ретро: несколько осенних образов с брюками, ботинками и не только

19.08 / Мнение: Эгоистичный пассажир отказался уступать место

05.04 / Чашечка руссиано за утренним RuTube

11.09 / ЛНР будет судиться с BMW за использование их государственного флага в логотипе серии BMW М

19.09 / Лига в кармане

03.11 / Мнение: Мифология

28.08 / Специалист предсказала сбои в интернете по всему миру из-за вспышки на Солнце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика