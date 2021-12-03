Диетолог назвала полезные и вредные продукты для быстрого восстановления после коронавируса

Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, употребление которых поможет организму быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса. Важным, по ее словам, является правильное питание и качественный сон. При этом от некоторых продуктов лучше отказаться.

После коронавируса страдают иммунная и нервная системы, нарушаются процессы обмена веществ. Ряд продуктов поможет быстрее восстановиться, однако определенная еда может даже навредить. Наталья Круглова отметила, что врачи обычно составляют рекомендательный список продуктов, учитывая степень поражения органов и тяжесть течения заболевания, однако существует и универсальный рацион.

Полезными станут богатые антиоксидантами продукты. Речь идет о овощах, фруктах, листовой зелени, шпинате и рукколе. Также необходимо употреблять белки, которые содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Указанная пища насыщает организм витамином В12. Важными диетолог называет магний и витамины группы В, которые помогают избавиться от нервозности и справиться с нарушениями сна. Для этого стоит включать в рацион цельнозерновые продукты, например, крупы, хлеб, орехи, макароны и семечки.

В рационе должны присутствовать продукты богатые омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на нервную систему. К ним относятся жирные сорта рыбы, морепродукты, льняное растительное масло. Чтобы улучшить состояние, достаточно употреблять данную еду два-три раза в неделю. Полезными будут продукты, насыщающие организм витамином С. Нет необходимости употреблять добавки, так как он содержится в ряде овощей и фруктов. Особенно полезными станут ягодные или фруктовые компоты без сахара.

Что касается продуктов, употребление которых может навредить, то в их числе соль, сахар, кофеин и алкоголь. Отказываться от первых трех полностью не стоит, но лучше уменьшить их количество в рационе. Что касается спиртных напитков, то они негативно отразятся на качестве сна, системе пищеварения и других процессах в организме, пишет «Слово и дело».