Эксперты назвали дешевый продукт, снижающий уровень сахара и холестерина

Эксперты назвали дешевый продукт, включение в рацион которого на регулярной основе снижает уровень сахара и холестерина в крови. Речь идет о красной фасоли, являющейся идеальным источником белка.

В 200 граммах фасоли содержится третья часть дневной нормы белка. Аналогичная порция удовлетворяет суточную норму клетчатки. Именно последняя снижает уровень сахара и холестерина в крови.

По словам врачей, фасоль имеет низкий гликемический индекс, поэтому предотвращает скачки уровня глюкозы и является идеальным продуктом для диабетиков. Данный вид бобовых насыщает организм серой, фосфором, железом, витаминами группы В и С, Е, К. Продукт богат и аминокислотами, помогающими организму функционировать без сбоев. Перед употреблением бобы следует замачивать в воде, а готовый продукт лучше добавлять в салаты или использовать в качестве гарнира.

Источник: rg.ru