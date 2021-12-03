Эксперты назвали дешевый продукт, снижающий уровень сахара и холестерина

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03.12.2021, 21:42, Разное
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Эксперты назвали дешевый продукт, включение в рацион которого на регулярной основе снижает уровень сахара и холестерина в крови. Речь идет о красной фасоли, являющейся идеальным источником белка.
В 200 граммах фасоли содержится третья часть дневной нормы белка. Аналогичная порция удовлетворяет суточную норму клетчатки. Именно последняя снижает уровень сахара и холестерина в крови.

По словам врачей, фасоль имеет низкий гликемический индекс, поэтому предотвращает скачки уровня глюкозы и является идеальным продуктом для диабетиков. Данный вид бобовых насыщает организм серой, фосфором, железом, витаминами группы В и С, Е, К. Продукт богат и аминокислотами, помогающими организму функционировать без сбоев. Перед употреблением бобы следует замачивать в воде, а готовый продукт лучше добавлять в салаты или использовать в качестве гарнира.

Источник: rg.ru



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