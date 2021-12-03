 

“Видит, как я трусь об красивого мужика”. Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару

03.12.2021, 21:38, Новости дня
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По словам 31-летней спортсменки, занявшей в танцевальном конкурсе второе место, итальянец ревновал ее прежде всего к партнеру по паркету – хореографу Дмитрию Дикусару. Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye, которое вышло 2 декабря.

“Для него этот период танцев тоже очень сложный. Очень сложный. Потому что он меня не видит. Он видит, как я трусь об красивого мужика. Он смотрит на меня в откровенных костюмах. Ему тоже это сложно, я его тоже понимаю и всячески пытаюсь как-то сгладить это все”, – призналась Харлан.

Ольга Харлан со своим итальянским возлюбленным Луиджи Самеле. Фото: olgakharlan / Instagram

На уточняющий вопрос, не устраивал ли Самеле сцен ревности, она ответила, что “ревность проявлялось в чем-то другом”.

“Вот ты мне не написала смс-ку, поздно написала, забыла. Нервничал он, у него был триггер. То есть он замечал такие вот мелкие вещи, как я там написала  спустя там полтора часа, а не час, как обещала”, – сказала Харлан.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Харлан и Самеле встречаются около трех с половиной лет, широкой общественности об их отношениях стало известно летом 2020 года. По словам Харлан, на момент начала романа она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.

Харлан родилась 4 сентября 1990 в Николаеве. Окончила Николаевское училище физической культуры. Она олимпийская чемпионка 2008 года и бронзовая призерка Олимпиады 2016 и Олимпиады 2012, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Луиджи Самеле родился 5 июля 1987 года в итальянском Фоджа. Он завоевал две серебряные медали на Олимпиаде в Токио 2020 и бронзу на олимпиаде в Лондоне 2012, трижды выигрывал чемпионат Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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