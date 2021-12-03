 

МВД получит €1,4 млн на обустройство государственной границы – Монастырский

03.12.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы”, – отметил Монастырский.

Маасикас заверил, что Украина может рассчитывать на €1,4 млн, в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют увеличение этой суммы.

Монастырский сказал, что на фоне обострения ситуации на границах ЕС и Беларуси, а также демонстрации агрессивных намерений Россией Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности.

Контекст:

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября глава МВД Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция “Полесье”, в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

По данным ГПСУ, пограничники пока не фиксируют у границы Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Турция оценила возможность Запада помочь Украине санкциями против России

21.05 / МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне

15.08 / “Самая большая роскошь”. Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?

16.11 / Опубликована новая информация о будущих iPhone 14

29.06 / Меркель настаивает на организации саммита ЕС–Россия

20.09 / Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

05.01 / 64-летний Шифрин показал тренировку в зале

24.08 / Fox News – импичмента мало — британский полковник призвал предать Байдена военному трибуналу за капитуляцию перед «Талибаном»

04.03 / Украинские медики запустили флешмоб в поддержку вакцинирования против COVID-19

31.07 / 112 – посол Венгрии рассказал о вреде венгерскому меньшинству от украинских реформ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика