 

Новая книга Максима Шугалея расскажет о разрушенных памятниках Петербурга

03.12.2021, 21:28, Разное
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После возвращения в город, где каждая прогулка была экскурсией для социолога, он не узнал улицы Северной столицы, воспоминания о которых придавали ему сил в руках ливийских боевиков.

“Здесь не было войны, в отличие от других мест, где я бывал, но как много оказалось безвозвратно утеряно за это время”, — написал социолог в Telegram-канале “Петербургский Шугалей”.

Он принял решение увековечить памятники города на Неве в своей книге “Утраченный Петербург”. По словам Шугалея, эти годы разделили город на нынешний и утраченный, как тюрьма разделила его жизнь на до и после. Социолог отметил, что его книга посвящена боли каждого петербуржца.



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