Основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в госизмене…

…за передачу правительству США данных о вмешательстве российских хакеров в выборы 2016 года.

Обвинение основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова в госизмене может быть связано с передачей правительству США информации о вмешательстве российских хакеров в выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Сачкову и Group-IB.

Четыре человека заявили в беседе с изданием, что одно из предполагаемых обвинений, выдвинутых Сачкову, заключается в том, что он передал правительству США данные о российской группировке хакеров Fancy Bear и их попытках вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Кроме того, три источника подтвердили, что переданная информация якобы помогла властям США выявить агентов ГРУ, принявших участие в кибератаках, связанных с выборами. ФБР не стала комментировать эти утверждения.

Агентство не смогло уточнить, действительно ли подобный эпизод входит в обвинение, предъявленное Сачкову. Информация о материалах дела засекречена, адвокат Сачкова Сергей Афанасьев отказался комментировать любые аспекты дела.

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В ноябре Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест. В публичном письме он назвал свое преследоваение «новым делом Дрейфуса» и сообщил, что он «не изменник, не шпион и не предатель». «Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине», — написал основатель Group-IB.

После ареста бизнесмена его мать Людмила Сачкова также обращалась к Путину. Она написала президенту письмо, в котором назвала сына верующим человеком и истинным патриотом. Мать Сачкова просила честно разобраться в этом деле и освободить бизнесмена.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК). В штаб-квартире его компании прошли обыски. На уголовное дело в отношении IT-бизнесмена наложен гриф «Секретно». 23 ноября суд продлил срок ареста Сачкова до 28 февраля 2022 года. Защита бизнесмена обжалует это решение.

В 2016 году кандидат в президенты Хиллари Клинтон пожаловалась, что подверглась хакерским атакам со стороны «российских хакеров». С того момента в США начали говорить о вмешательстве Москвы. Вашингтон инициировал расследование, по результатам которого обвинил 13 россиян во вмешательстве. Обвинения выдвинуты по восьми статьям, в том числе «сговор против США» и «мошенничество».

Компания Facebook также заявляла о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы президента США. По словам главы Фейсбука, к попыткам взлома аккаунтов пользователей была причастна хакерская группа APT28 (также известная как Fancy Bear), которую он назвал частью российской разведки.

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