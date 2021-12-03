Челка в 2022-м по-прежнему будет в тренде: главные тенденции нового года и как выбрать свой вариант

Еще несколько лет назад стилисты говорили о том, что челка больше не актуальна. Однако сейчас эта деталь вновь вошла в моду. Челки будут популярны и в следующем, 2022 году. Вот пять основных вариантов, которые в ближайшие двенадцать месяцев точно будут в тренде.

Французская челка

Это та челка, которая находится чуть выше бровей. Она может как ровной, так и вьющейся. Большим преимуществом является то, что такая челка подходит практически к любой прическе, будь то каскад, шегги, боб или каре.

Французскую челку могут смело выбирать девушки с квадратными и круглыми лицами. Однако данный вариант не подходит обладательницам вытянутых лиц, поскольку такая челка еще больше удлиняет визуально лицо.

Челка-занавес

Звезды мирового уровня в этом году выбрали именно такую разновидность челки: Дженнифер Лопес, Холли Берри, Сиенна Миллер. Преимуществом такой челки является то, что в любое время ее можно убрать, зафиксировав с помощью невидимки к боковым прядям.

Внешне такую челку легко дифференцировать, поскольку она выглядит как перевернутая буква “V”. Кончики челки по бокам «сливаются» с другими прядями.

Такая челка больше всего подходит девушкам с овальными лицами. А вот другим стоит быть с ней поосторожнее. Здесь необходимо правильно подобрать стрижку, чтобы создать гармоничный образ.

Прямая и густая

Такая челка очень идет тем девушкам, у кого есть большой лоб. В качестве звездного примера можно привести Дакоту Джонсон. Густая челка позволяет ей немного смягчить овал лица.

Однако следует помнить о необходимости густоты волос. Если у вас редкие и тонкие волосы, тогда этот вариант вам точно не подойдет. Также следует помнить о том, что при наличии четко выраженных скул и массивной челюсти не следует отдавать предпочтение такой челке. Она еще больше подчеркнет эти особенности, что не способствует созданию гармоничного образа.

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Прямая и ровная челка сочетается с любыми прическами, но больше всего с каре и с длинными ровными волосами.

Детская челка

Эта челка стала трендом 2021 года. Актуальной она будет и весь следующий год. Отличительные особенности — это рваные кончики и короткая длина. Такая челка едва доходит до середины лба.

Это хороший вариант для девушек с овальными или треугольными лицами. Детская челка помогает также визуально сузить широкий лоб.

Не подходит данный вариант девушкам с узкими лбами и круглыми лицами.

Челка набок

Такая челка отличается тем, что всегда находится на одной стороне лица. Не имеет значения, на какой именно: левой или правой. Звездный пример — американская актриса Энн Хэтэуэй.

Ей эта челка очень идет, поскольку помогает смоделировать форму лица, сделать его немного уже. Это хороший вариант для девушек с овальными и круглыми лицами.

Боковую челку также можно сделать в виде отдельного ниспадающего на скулу локона.

Но здесь важна укладка. Лучше всего собрать волосы в тугой пучок или сделать высокий конский хвост. Тогда прическа будет выглядеть максимально эффектно.

Этот вариант челки подходит всем девушкам, даже включая тех, у кого узкий лоб и кому челки в принципе противопоказаны.