Культовые прически и макияж 60-х – хит зимнего сезона: главные тенденции, тренды и примеры

Шестидесятые годы прошлого века по праву можно считать культовыми. Это то время, когда люди окончательно оправились от ужасов войны и стали создавать новые направления в моде, музыке и кинематографе. Именно тогда заявила о себе мини-юбка, цветочный узор на одежде, невообразимые двойные стрелки и высокие прически. Именно тогда благодаря первым известным фотомоделям начал зарождаться гламурный шик.

Как известно, мода развивается по спирали. Этой зимой, благодаря современным почитательницам ретро-шарма, пробуждается стойкий интерес к культуре 60-х. На пике популярности находятся твидовые костюмы, трапециевидные мини-юбки и ретропринты. Макияж знаменитостей не обходится без ретрострелок, а прически получают все больший объем.

Основные тенденции стиля 60-х

Певица Ариана Гранде повторяет классический макияж 60-х с двойными, тщательно растушеванными стрелками. Даже своей привычной прическе – конскому хвосту и густой челке – звезда изменила. Теперь половину лба певицы закрывают тщательно уложенные набок пряди. Волосы, получившие дополнительный объем на макушке, фиксируются с помощью толстого черного ободка.

Судя по всему, в тренды в ближайшем времени вернутся валики, шиньоны, объемные начесы и концы, завитые наружу. Ультракороткие прически с волосами, густо обрамляющие лоб и скулы, придутся по вкусу бунтаркам, предпочитающим бросать вызов установленным правилам. Прибавьте сюда дерзкие мини-юбки, обувь на платформе и цветные колготки, и пазл стиля сложится воедино.

Как сделать ретромакияж?

Атмосферу 60-х годов невозможно воссоздать без матовых лавандовых оттенков теней и нежных пудровых скул. Но главным хитом макияжа являются густые черные стрелки, которые делают глаза необычайно выразительными. Существует несколько способов нанесения ретромакияжа. Вы можете выбрать для себя тот, который наиболее всего подходит к вашему повседневному или вечернему образу.

Если вы хотите добиться наибольшей контрастности, проведите классическую черную стрелку по границе роста ресниц. Затем густо отените подвижное веко белыми тенями. Теперь черным лайнером аккуратно прорисуйте дугу, которая начинается у хвостика нижней стрелки и кончается в зоне возле внутреннего уголка глаз. Эта контрастная дуга должна располагаться на несколько миллиметров выше складки подвижного века.

Кроме того, с помощью черного лайнера вы можете сделать многослойную стрелку в зоне подвижного века. Такой макияж обычно носит вечерний характер, а если вы хотите преобразить свои глаза днем, предлагаем вам нарисовать стрелку по границе подвижного века белым карандашом. При этом нижние стрелки выполняются обычной черной подводкой.

Если наносить верхнюю линию стрелки карандашом оттенка графит, можно тщательно растушевать линию плоской кистью с добавлением некоторого количества серых теней. Но какими бы средствами вы ни пользовались, принцип остается неизменным.

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Прически на длинные волосы

Перед вами самый простой способ уложить длинные волосы в стиле 60-х. Сделайте косой пробор, перекиньте передние пряди через лоб и зафиксируйте волосы в низком хвосте. Чтобы прическа сохраняла свою структуру, зафиксируйте ее спереди декоративными уточками, имитирующими небольшие бантики. Эти простые пластмассовые заколки создают ретрошарм.

Принцип имитации косой челки прослеживается в высоких укладках с ободком и начесом на макушке. Если вы собираетесь на торжественное мероприятие, наличие декоративного банта на ободке приветствуется. Впрочем, высокие прически можно фиксировать и широкими атласными лентами. Для этого вам придется создать на макушке прикорневой объем, сбрызнув начесанные пряди лаком.

Если вы не хотите убирать волосы в хвост, имитируя короткую стрижку со скошенной челкой, предлагаем вам оставить пряди распущенными.

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Объем на макушке создается с помощью начеса, а боковые пряди убираются назад и фиксируются на затылке. Свободные кончики при этом завиваются.

Для вечерних мероприятий отлично подойдет старая добрая “Бабетта” – прическа, собирающая волосы на макушке в красивый декоративный валик. При этом принцип имитации косой челки также желательно сохранить.

Прически на средние и короткие волосы

На волосы средней длины очень хорошо подойдет прическа с ободком, начесом на макушке и завитыми наружу концами.

Объемные прически могут иметь густую филированную челку, уложенную на лбу отдельными прядями.

Кроме того, хитом 60-х является стрижка “пикси” с достаточно короткой челкой, не выходящей за границу лба. Выбирайте все, что подходит вашему стилю, и наслаждайтесь ретрообразами.