 

В Литве «босые отцы» вышли на акцию против COVID-сертификатов для детей

03.12.2021, 21:12, Новости дня
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Перед офисом президента Литвы в Вильнюсе на акцию протеста против введения COVID-сертификатов для детей с 12 лет собрались босые люди, которые назвали себя «босыми отцами».

«Нас будет 15 человек, будем стоять босиком, выражая солидарность мамам, начатой ими борьбой за детей… Нам нужен результат – указы о сегрегации детей должны быть отменены», – приводит слова одного из собравшихся РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обсудит в понедельник вопрос о выдаче «паспортов возможностей» детям с 12 лет с премьер-министром Ингридой Шимоните. «По этому вопросу я хотел бы встретиться с премьером. Мы назначили встречу на понедельник. На самом деле паспорт возможностей создает детям дополнительные вызовы и проблемы, поэтому я бы очень хотел услышать ответ, в чем его польза, когда мы говорим об этой возрастной группе», – отметил президент.

В августе правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.

Напомним, 7 августа у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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