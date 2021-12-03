В Газпроме усомнились в наличии в РФ запасов газа на 50 лет

Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что РФ обеспечена запасами газа только на 50 лет.

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в РФ на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа… Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.

По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.

«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.

Он также добавил, что факт того, что РФ обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.

Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.