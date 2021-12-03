 

В Газпроме усомнились в наличии в РФ запасов газа на 50 лет

03.12.2021, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что РФ обеспечена запасами газа только на 50 лет.

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в РФ на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа… Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.

По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.

«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.

Он также добавил, что факт того, что РФ обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.

Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

17.06 / В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

02.09 / Химик раскритиковал заявления Германии об «отравлении» Навального

26.06 / Вертолет приземлился на пляже с отдыхающими в Татарстане

28.02 / Скончался второй пострадавший во время пожара в Черновицкой больнице

13.08 / Байден упрекнул Трампа в нытье

28.04 / В Индии пятизвездочный отель Ashoka решили превратить в госпиталь для судей, больных COVID-19

05.07 / В Австрии застрелили чеченца, который критиковал Кадырова

09.06 / В космосе 80% задач можно решать без помощи человека

22.12 / Сторонники Трампа собрались провести для него «инаугурацию» на второй срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика