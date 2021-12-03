 

Google начал искать «штаб Талибана» в украинском заповеднике «София Киевская»

03.12.2021, 21:12, Новости дня
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Администрация украинского исторического и архитектурного заповедника «София Киевская» получила бумажное письмо от Google, адресантом которого указан «штаб Талибана» (движение, признанное террористическим и запрещенное ООН).

«[В ответ] на письмо Google я в заповеднике по ул. Владимирская, 24 пол дня искал «штаб Талибана». Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то о них подозреваю», – сообщил первый заместитель начальника заповедника Вадим Кириленко в своем Facebook.

 

В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию конверта, где адресатом указан «штаб Талибана», а также текст письма, в котором также повторяется «штаб Талибана».

«Вероятно, это следствие работы интернет-хулиганов, но странно, что Google не только не удаляет метку, но и обращается к компании, расположенной по адресу так же, как это указано на карте», – объясняет произошедшее телеграм-канал «Политика».



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