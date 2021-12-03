Мнение: SOS!

Авария! Снаряды, как вы, я думаю, тоже давно подозреваете – рвутся все ближе! Вот и меня, вашего покорного слугу, задело – правда, пока лишь косвенно. Нет, со здоровьем все в порядке, а вот с устойчивостью корабля – не совсем… Не могу вдаваться в подробности (как бы тогда не прилетело уже прямо в меня) – но блогу (к которому вы, надеюсь, неравнодушны) как никогда требуются Ваша помощь и поддержка! В связи с этим хочу обратиться к тем из моих читателей, кто еще не участвовал в этой филантропии, считая ее пустым баловством; смею уверить – ваши 100 или 200 рублей пока еще могут спасти отца русской демократии!

И – огромная благодарность всем, кто уже поддерживал огонь в этом очаге. Зима не то что «близко» – она уже здесь, и будет она, судя по всему, долгой. Без вашего участия старому доброму Сапожнику уже давно перестало бы хватать уголька! Спасибо, друзья.

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Хороший блог согревает…