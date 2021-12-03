Мнение: Каннибализация “Джона Кеннеди”.

Чтобы обеспечить достройку авианосца "Джеральд Форд", в США частично каннибализируют другой строящийся авианосец "Джон Кеннеди", чтобы избежать очередного срыва сроков достройки и начала службы, которая должна начаться в 2022-м году.

Строящийся авианосец «Джон Кеннеди» немного разберут на запчасти, чтобы гарантировать, что авианосец ВМС США «Джеральд Форд» сможет отправится в поход в следующем году.

Официальные лица подтвердили на этой неделе, что ВМС США демонтируют некоторые комплектующие детали со строящегося авианосца John F. Kennedy (CVN-79), чтобы гарантировать, что авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) будет готов к своему первому развертыванию в следующем году. По словам представителя ВМС США кэптена Клея Досса (Capt. Clay Doss, Navy spokesman), ни одна из деталей, переданных на Ford со строящегося авианосца John F. Kennedy (CVN-79), не сможет повлиять на задержки в графике его строительства.

Каннибализация «Джон Кеннеди», в частности, включает в себя «детали для лифтов погребов авиационного боезапаса (ныне печально знаменитых), а также контроллеры электродвигателей, источники питания, небольшие насосы, концевые выключатели и приводы клапанов для различных систем по всему кораблю», – заявил кэптен Клей Досс. «Это не является чем то необычным на ранних этапах программы и будет происходить реже по мере развития и отработки систем нового авианосца», – сказал он.

Досс назвал разборку строящегося авианосца на запасные части «инструментом управления проектами», изложенным в совместном руководстве по техническому обслуживанию ВМС.

Этот процесс позволяет деталям и материалам перемещаться между кораблями, находящимися на ремонте или строящимися.

«Это произошло только после подтверждения отсутствия запасных частей или материалов в системе снабжения флота и/или отсутствия альтернативных источников поставок», – сказал Досс. «В каждом таком случае также требовался план замены снятых деталей и агрегатов».

Дуэйн Борн, представитель компании Huntington Ingalls Industries, которая строит «Джон Кеннеди», заявил, что такая практика является обычной для первоклассных авианосцев, когда системы снабжения для этих кораблей пока все еще создаются.

«Мы работаем с нашим заказчиком из ВМС США над созданием системы поставок, включающей запасные части для авианосцев класса Gerald R. Ford», – сказал он.

«John F. Kennedy должен быть поставлен флоту в 2024 году с полной комплектацией боевых систем и с возможностью полноценной эксплуатации самолетов F-35C».

Отсутствие запчастей для авианосца нового поколения ВМС США – последняя проблема, с которой столкнулся Gerald R. Ford.

Первоначально его планировалось оправить в первый поход в 2018 году. К лету 2021 года его стоимость выросла с 10,5 до 13 миллиардов долларов.

Корабль столкнулся с рядом технических проблем и неисправностей оборудования, поскольку ВМС работает над внедрением 23 новых технологий на корабле, таких как продвинутые лифты погребов авиационного боезапаса и электромагнитная система взлета самолетов, или EMALS.

Каннибализация Кеннеди, чтобы обеспечить развертывание Форда, это «действительно дурная привычка», по словам Брэдли Мартина (Bradley Martin), отставного офицера флота, который провел две трети из своей 30-летней службы на кораблях в море.

«Это указывает на то, что флот не выполнил работу по накоплению необходимого материального обеспечения и совершает "набег" на что-то легкодоступное — корабль находящийся в постройке — когда ему (флоту) действительно нужно заранее наладить надежное снабжение кораблей запасными частями», — сказал Мартин, который в настоящее время возглавляет Институт национальной безопасности в Rand Corp.

Несмотря на растущие затраты и технологические трудности, представители ВМС заявляют, что Ford сможет отправится в поход в следующем году.

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Стоит отметить, что еще в году так 2017-2018м, когда обсуждались планы развития ВМС США до 2035-2050 годов, где в числе прочего рассматривался процесс замены некоторых атомных авианосцев, которые будут выводиться из боевого состава флота, отмечалось, что

выполнение амбициозных кораблестроительных программ может натолкнуться на производственные и логистические трудности, что может сказаться на серийном производстве крупнотоннажных боевых кораблей, что подразумевало по собой необходимость существенных инвестиций в судостроительную отрасль и смежные сектора оборонной промышленности, которые занимаются производством необходимого оборудования. Как видим, проблема была обозначена верно и пока что не решена, раз возникает такая причудливая каннибализация авианосцев. Тем не менее, за последний год тема дополнительных инвестиий в этом направление оборонной промышленности продолжает подниматься на уровне сенатского комитета по обороне и в публикациях профильной прессы, так что к 2023-2024 годам можно ожидать увеличения оборонных ассигнований в военное судостроение США, которые будут обоснованы необходимостью эффективно противостоять росту китайского военно-морского могущества. Хотя о планах численно превосходить объединенные флоты Китая и РФ в рамках "двудержавного стандарта" нынче уже не заикаются. Ставка делается на превосходство в авианосцах и технологическое доминирование, что в свете развития гиперзвуковых вооружений также оспаривается Россией и Китаем

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