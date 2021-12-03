Мнение: Письмо: “Творческое хобби”

Вчера в обсуждении письма о графомании и писательстве мы говорили, что вдохновение – это не пассивный кайф, а концентрация сил для творческой работы.

Многие люди не понимают отличия между тем и другим, поэтому они называют ресурсами что ни попадя.

Как в мамских чатах пишут:

“Девочки, мамочка должна быть в ресурсе. Мне помогает быть в ресурсе чашечка кофе, бокальчик красного вина, сходить на ноготочки и потратить пару часов на себя любимую.”

Это не ресурс, это релакс.

Релакс тоже должен быть в жизни, но нельзя путать релакс и ресурс.

Ресурс, даже в словарях, – это возможность выполнения деятельности.

Ресурс – то, что используется для дела, что обеспечивает возможность работы.

То, что ресурс является источником энергии, связано с тем, что работа – это обмен энергией.

Многие же представляют ресурс как источник такой энергии, которую можно получать пассивно, в расслабленном состоянии. Поэтому им кажется, что релакс – это и есть ресурс.

В какой-то мере умением расслабляться занимается ресурс транса и связанный с ним ресурс здоровья, но и там этот навык не связан с релаксом от бокала красного вина или массажа.

Для ресурсов имеет значение то, чем вы владеете (внешний ресурс) и то, что вы умеете (внутренний ресурс), а любовь к пассивным удовольствием – это источник аддикций и фрустраций, того, что разрушает ресурсы.

Вот давайте с вами разберем еще такое письмо и посмотрим, как выглядит путаница ресурса и релакса.

dina_valeri

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мой вопрос связан с письмом про вдохновение: https://evo-lutio.livejournal.com/1513491.html

Мне бы хотелось узнать ваше мнение о творческих хобби. Можно ли считать это ресурсом более-менее равным другим? Или же это несерьезное баловство?

(Автор не в курсе круга ресурсов, иначе бы вспомнила ресурс искусства, к которому относится творчество. Но как воображаемая или невзаимная любовь не может быть ресурсом, а может быть только сливом энергии, так и “творческое хобби” может быть “несерьезным баловством” или чем-то еще хуже. Все зависит от того, работа это или безделье)

В комментариях увидела популярную мысль «если можешь не писать, не пиши». Но так можно сказать об очень многих занятиях, которые не относятся к работе.

(Все тем, что не является полезной деятельностью, лучше не заниматься. Но “если можешь не” – не критерий. Если ресурс фрустрирован, им приходится заниматься через силу, но заниматься стоит. А при аддикции невозможно воздержаться от мании, но воздерживаться надо. Критерий – объективная польза для социальной интеграции)

У меня в юности были разные творческие хобби, какое-то время даже увлекалась ими в ущерб учебе, и сильно подрастила корону – начала выкладывать свои работы в сеть, меня там хвалили. Вспоминаю это время с страхом – больше никогда не позволю себе так уходить в иллюзии. Хотя может тогда была не только корона, может я надевала ее, чтобы забыть о трудностях в учебе, а творчество само по себе не виновато. В вузе забросила все хобби, занималась только учебой.

(Не нужно называть громким словом “творчество” безделье)

Через много лет один друг предложил вместе писать повесть на иностранном языке. И я неожиданно так увлеклась этим! Это было похоже на удовольствие от занятий спортом, нереальный подъем сил.

(Видите, друзья, автор озабочена только удовольствием. С такой системой ценностей можно стать не только аддиктом, но и наркоманом. При занятиях спорта важно не удовольствие оценивать, а то, как улучшаются ваши показатели здоровья, выносливости, силы, как положительно спорт отражается на вашей внешности и уровне вашей энергии, которую вы можете направить в работу. Если спор вредит здоровью и жизни, такой спорт – совсем не ресурс, а наоборот слив ресурса, даже если он приносит удовольствие)

Может это и было головокружение от короны, но мне хочется верить, что нет. Я совершенно не думала о себе как о крутом писателе, не думала, как это будут лайкать, оценивать – тем более, что прочитает это один человек, но мне больше и не нужно было. Я полностью сосредоточилась на сюжете. Правда «полет» длился не долго, другу через пару месяцев надоело писать, а только для себя я не стала продолжать.

(Другу надоело, потому что получалось плохо. А автору все равно, каким был результат, ей нравилось, что можно сбежать из реальной жизни в воображаемую. Это не имеет отношения к творчеству)

Может это был ЗВ, может действительно хватит заниматься ерундой.

Недавно я снова «словила кайф», как я это про себя называю, когда фотографировала зимний лес. Я давно мечтала всерьез заняться фотографией, но снова чувствую, что нельзя тратить время на ерунду. Возможно я так пасую перед трудностями, и прячу корону от неудач и ошибок. Но точно есть и страх, что я увлекусь настолько, что будет страдать работа. Боюсь, что унесет, как автора недавнего письма. Понимаю, что есть более важные ресурсы, в которых свои трудности, свой фронт работы.

(Словила кайф и боится увлечься всерьез)

Признаюсь, меня задевает мысль «можешь не писать – не пиши». Ведь спортом и учебой я тоже могу не заниматься. Как будто творчество – занятие для избранных, а остальным лучше выбрать что-то попроще, «нет таланта – не старайся». Но я не мечтаю о вершинах. Да, может это глупость и мелочь, но она как будто делает жизнь ярче, осмысленнее. Или в моем случае это все же глупость?

(Надо искать такое творческое хобби, которое бы помогало остальным ресурсам или само по себе приносило пользу, а не кайф. Как думаете, друзья, как такое хобби выглядит, чем оно отличается от того, чем занималась автор?)

Спасибо, что прочитали!