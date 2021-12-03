Мнение: Куда исчезли рябчики, россияне за искусственное мясо и «соя на животной основе»

1. Вопрос о доступности ананасов в царской России и СССР мы с вами подробно разобрали. Но что же с рябчиками? Куда они внезапно исчезли после 1917 года? Об этом пишет в комментариях на Дзене читатель Андрей Исаев:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/smert-burjuazii-esh-ananasy-riabchikov-jui-i-zloumyshlennik-chehova-61926456557e6e673368b687#comment_991196832

Кстати, и со вторым компонентом «буржуйской трапезы» — рябчиками — в Стране Советов тоже было всё печально.

До революции рябчики были обычной едой и частенько бывали на столе у простого обывателя (“И скоромникам тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки; два горячих — суп с потрохом гусиным и рассольник; РЯБЧИКИ заливные, отборная ветчина «Арсентьича»”). Запросто продавались на рынках (“На Конной, — ей и конца не видно, — где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом, стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, — завалено народом, черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки РЯБЧИКОВ, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари”) (цитаты из Ивана Шмелева “Лето Господне”).

А вот, например, в книге В. Пескова «Земля за океаном», опубликованной в 1972 году, где он описывает свое путешествие по Америке, рябчики упоминаются в совсем другой, так сказать, коннотации: “В самые последние годы в США появилась новая форма самообслуживания. Это что-то вроде столовой с единственным блюдом — «цыпленом по-кентуккски». Изобрел это блюдо некий старичок Сандерс из штата Кентукки (на плакатах рекламы очень похожий на доктора Айболита)… Кентуккское блюдо может и надоесть. Румяного деда, как некий дорожный знак, видишь под Вашингтоном и в Калифорнии, в Кентукки и не в Кентукки – во всех уголках и щелях Америки. В гости попал – и там кентуккское блюдо! Осатанеть можно. Но когда вспоминаешь, что и в других частях света (на дорогах особенно) соленых рыжиков, сёмги, расстегаев и РЯБЧИКОВ ПОД БРУСНИКОЙ ТОЖЕ НЕ ПОДАЮТ, румяный кентуккский дед на плакатах раздражает не так уж сильно”. (Да-да, это первое описание в советской печати того самого КFC!).

Так что в 1917 году пришел последний день не только буржуям, но знаменитой русской дичи — рябчику.

2. Отцы и дети в России разделились во мнениях – следует ли переходить на искусственное мясо:

https://lenta.ru/news/2021/11/16/meat/

В Роскачестве выявили причины, по которым россияне могут отказаться от натурального мяса в пользу растительного. Оказалось, что в теории на новый вид мяса готовы перейти более половины жителей страны, указано на сайте сайте службы.

По результатам социологического исследования Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру», наибольший энтузиазм относительного инновационного продукта проявила молодежь от 18 до 24 лет. Люди старшего поколения (от 55 лет) относятся к растительному мясу настороженно.



Опрошенные назвали несколько условий, при которых согласны отказаться от традиционного мяса. Прежде всего потребителей волнует соблюдение требований безопасности — 37 процентов россиян хотят быть уверены в надежном качестве продуктов. По мнению большинства респондентов, растительное мясо также должно сохранить вкус и пищевую ценность, к которым они привыкли в обычном мясе.

Выбор трети опрошенных зависит от стоимости нового продукта. Для 22 процентов искусственное мясо должно быть дешевле традиционного, а 10 согласны употреблять его при сохранении такой же цены. При этом, 14 процентов покупателей волнует представленность растительного мяса в магазинах.



Однако в России до сих пор велика доля тех, кто не готов отказаться от обычного мяса: таких потребителей более 39 процентов. Более половины из них (56 процентов) — граждане пенсионного возраста. Среди молодежи противников инновационного продукта всего 19 процентов.

Искусственное мясо набирает популярность в России. В сентябре разнообразить меню искусственным мясом были готовы лишь 37,2 процента жителей страны. Доля тех, кто не хотел отказываться от традиционного мяса, составляла 46,7 процента.

3. Виктор Мараховский даёт любителям растительного мяса советы по продвижению их любимого продукта:

https://t.me/vmarahovsky/2062

Трагическая новость о падении на 17-19% акций передовой компании Beyond meat, ув. друзья (выяснилось, что у неё по итогам квартала $ 54 800 000 чистого убытка, и инвесторы начинают сомневаться в её перспективах) интересна для нас вот чем.

Дятлы мировых СМИ описывают эту компанию как производителя «plant based meat», то есть Мяса На Растительной Основе.

Что ж, нам уже знакомы женитьбы на однополой основе и женщины на основе мужчин, а также sustainable/стабильная энергетика на основе постоянных субсидий.

Я считаю, что это даёт нам, человечеству, ключ к прекрасному и мирному будущему.

Мясо нужно переименовать в «сою на животной основе» и, таким образом, все этические претензии веганов к людям исчезнут. Это для начала. Затем надо назвать нефть, уголь и газ зелёным топливом на ископаемой основе (в принципе можно и солнечной энергетикой на геологической основе) и требовать субсидий.

Конечно, останется вопрос, что делать с CO2 и глобальным потеплением, но ведь мы же прямо сейчас наблюдаем, как в передовой стране мира после месяцев отрицания инфляции её вдруг а) признали и б) тут же решили объявить делом хорошим, полезным. В конце концов, глобальное потепление можно переименовать в восстановление плиоценового равновесия.