Дефицит Пенсионного фонда Украины составил более 15 млрд грн

По оперативным данным, общий объем доходов ПФУ в январе – ноябре составил чуть больше 460 млрд грн, а общий объем выплат – 475,7 млрд грн.

Инфографика: pfu.gov.ua

Инфографика: pfu.gov.ua

“За январь – ноябрь 2021 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины (за исключением Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донбасса). […] Из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162 млрд грн”, – рассказали в ПФУ.

Контекст:

Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн. За счет госбюджета доходная часть фонда была дофинансирована на 184,5 млрд грн, что на 4,5% меньше по сравнению с показателем 2019-го.

По итогам трех месяцев 2021 года дефицит в фонде составлял 7,5 млрд грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

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