В Беларуси соцсети “Радыё Свабода” признали “экстремистскими материалами”

“Информационная продукция Telegram-канала “Радыё Свабода – Беларусь”, ее аналоги в социальных сетях и видеохостинге YouTube, признаны экстремистскими материалами. Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!”, – говорится в сообщении.

Как сообщает “Радыё Свабода”, президент Radio Free Europe / Radio Liberty Джейми Флай прокомментировал решение белорусских властей.

“Радыё Свабода” категорически отвергает этот нелепый ярлык. Мы стремимся и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко продолжает ясно давать понять, что его пренебрежение правдой и его попытки ограничить доступ к независимой информации не имеют границ”, – заявил он.

Радиостанция отмечает, что в приз Беларуси после выборов в августе 2020 года власти признали экстремистскими более 300 информационных ресурсов.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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