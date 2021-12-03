“Довольная семейка”. 38-летний Евгений Кошевой с женой сделал себе татуировки

В роликах Кошевой с женой Ксенией пришли в тату-салон и вместе прошли процедуру. Актер сделал две тату-надписи на руке, а его супруга – на боку.

Судя по видео, Кошевой нанес на руку первые три буквы имен своей жены и дочерей Варвары и Серафимы – “Kse Var Sim”.

“Довольная семейка”, – подписано одно из фото, на котором Кошевой с женой показывают свои татуировки.

фотогалерея

(1 из 5)



Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram



Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram



Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram



Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram



Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

—