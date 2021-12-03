 

В России сообщили о создании лекарства от тревожности после COVID-19

03.12.2021, 20:38, Разное
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Препарат «Авиандр» представляет собой молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов, снижая уровень тревожности, депрессии и улучшая когнитивные функции, передает РИА Новости.

По словам разработчиков, доклинические исследования и клинические испытания второй фазы на людях продемонстрировали хорошую эффективность, переносимость и безопасность лекарства. У добровольцев, принимавшие «Авиандр» в течение восьми недель, общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем в два раза. Кроме того, препарат показал выраженный антидепрессивный эффект.

В настоящий момент ученые проводят клинические исследования третьей фазы, в ходе которой лекарство будет испытано по двум показаниям: генерализованное тревожное расстройство и неврологические осложнения после COVID-19. По мнению руководителя рабочей группы «Нейронет» Андрея Иващенко, препарат обладает большим потенциалом в реабилитации постковидных нарушений центральной нервной системы.

«В случае подтверждения этой гипотезы на третьей фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата “Авиандр”, что позволит миллионам пациентов в РФ получать современную эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы, а также создаст значительный экспортный потенциал», — считает Иващенко.

Ранее ученые из Италии сообщили, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось после коронавируса. Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.



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